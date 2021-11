Adventsgottesdienste geplant

Hofheim. Die evangelische Kirchengemeinde Hofheim hat die Uhrzeiten und Beteiligungen der vier anstehenden Adventsgottesdienste festgelegt.

Gottesdienstbeginn am Sonntag, 28. November, ist um 10 Uhr in der Friedenskirche. Die Frauengruppen der Kirchengemeinde gestalten den Gottesdienst am zweiten Adventssonntag, 5. Dezember, um 10 Uhr. Um 18 Uhr beginnt am Sonntag, 12. Dezember, ein Abendgottesdienst, der von der Konfirmandengruppe mitgestaltet wird. Abgerundet wird das Gottesdienstangebot am vierten Adventssonntag, 19. Dezember, um 10 Uhr. Dann sorgt der Kirchenchor für den gesanglichen Rahmen. fh