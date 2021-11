Adventsfeiern stehen fest

Hofheim. Die unterschiedlichen Gruppen und Chöre innerhalb der evangelischen Kirchengemeinde Hofheim haben ihre Adventsfeiern terminiert. Den Beginn macht am Samstag, 27. November, um 18 Uhr der Kirchenchor im Gemeindehaus. Der Frauentreff findet sich am Donnerstag, 2. Dezember, um 18 Uhr im Gemeindehaus ein, die Dienstagsfrauen treffen sich am Dienstag, 7. Dezember, um 19 Uhr.

Gemeinsam gestalten der Seniorenkreis und die Frauenhilfe am Mittwoch, 8. Dezember, um 15 Uhr ihre Adventsfeier. Beim Posaunenchor ist die ganze Bevölkerung am Samstag, 11. Dezember, um 18.30 Uhr in die Friedenskirche eingeladen. Als letzte Gruppierung der Kirchengemeinde richtet der Besuchskreis am Montag, 13. Dezember, um 19 Uhr im Gemeindehaus seine Adventsfeier aus. fh