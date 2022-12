Adventsfeier für Senioren

Rosengarten. Das Organisationsteam des Seniorennachmittags und die beiden kirchlichen Gemeinden laden alle älteren Frauen und Männer aus Rosengarten und Wehrzollhaus zum Adventskaffee am kommenden Mittwoch, 7. Dezember, in das Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten ein. Von 14.30 Uhr an findet ein kleines Rahmenprogramm mit einer „Verabschiedung“ sowie mit Ehrungen durch die Vertreter der beiden kirchlichen Gemeinden statt. Die Mädchen und Jungen des Kindergartens Rosengarten kommen zu Besuch. Dabei wird auch Kaffee und selbst gebackener Kuchen gereicht, wie es heißt. Das Organisationsteam des Seniorennachmittags hofft auf rege Teilnahme bei dieser besinnlichen Adventsfeier. red

