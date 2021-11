Adventsbasar findet statt

Lampertheim. Adventsgestecke, Handarbeiten zum Verschenken oder leckere Marmelade – all dies gibt es beim Adventsbasar der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) zu kaufen. Wie die kfd mitteilte, wird der 25. Basar am Sonntag, den 21. November, von 11 bis 16 Uhr im Saal des ehemaligen Gasthauses „Zum Schwanen“ stattfinden. Auch für das leibliche Wohl sei gesorgt, hieß es weiter. Kaffee und hausgemachter Kuchen – auch zum Mitnehmen – sowie Würstchen mit Brötchen warten auf die Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt ist frei. Mit dem Erlös des Basars werden verschiedene Projekte unterstützt, dabei werden lokale Projekte bevorzugt. Es gilt die 2G-Regel. her

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1