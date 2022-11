Adventliche Vielfalt

Lampertheim. Zwei Jahre musste die Veranstaltung Pandemie-bedingt ausfallen. Nun erstrahlte der Adventsmarkt im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in altem Glanz. Ermöglicht wurde dies durch eine Vielzahl an Ausstellern von Korbwaren, Honig, Modeschmuck, Gestecken, Serviettentechnik, Wohlfühldeko und selbst gestalteten Bildern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von einem „großen Ansturm“ berichtete Henning Krey, Leiter des zum Agaplesion-Konzern gehörenden Seniorenzentrums. Zwar gehe es im Vergleich zur Zeit vor Corona „etwas ruhiger“ zu, dennoch hätten viele externe Besucher den Weg in die Hospitalstraße gefunden. Meist handelte es sich um Angehörige der mehr als 100 Senioren, die in drei Wohnbereichen leben. Obligatorisch beim Einlass waren ein negativer Covid-Test, der auch vor Ort durchgeführt werden konnte, und das Tragen der FFP2-Maske.

Als Renner unter den Bewohnern kristallisierten sich Honigwaren und Weihnachtsplätzchen heraus. So bedeckten Vanillekipferl, Schokomakronen, Spritz- und Schwarz-Weiß-Gebäck einen der insgesamt elf Verkaufstische. Acht Kilogramm Kekse hat allein Henning Krey gebacken, den Rest produzierten Mitarbeiter und freiwillige Helfer.

Mehr zum Thema Veranstaltung Abwechslungsreicher Adventsmarkt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Advent Die schönsten Vorweihnachts-Events in den Mannheimer Stadtteilen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Veranstaltungen Weihnachtsaktionen in den Mannheimer Stadtteilen Mehr erfahren

Zum Hingucker avancierte auch dieses Jahr der Stand von Gudrun Hege. Die Lampertheimerin ist seit den Anfängen des Adventsmarkts im Jahr 1998 dabei. Stroharbeiten sind die Spezialität der 81-jährigen ehemaligen Krankenhaus-Seelsorgerin. Neben Engeln aus Stroh und vergoldeten Nudeln hat sie eine ganz spezielle Figur geschaffen: Der „Erdnuss-Teddybär“ dürfte als eines der originellsten Exponate gelten.

Ihre Produkte stellt Gudrun Hege in der Freizeit her, den Erlös spendet sie an „Brot für die Welt“. Mehr als 30 000 Euro sind im Laufe der Jahre zusammengekommen – eine Summe, auf die sie stolz ist.

Für die übrigen Standbetreiber gilt: Verkauft wird auf eigene Rechnung, als „Standmiete“ dient ein Kuchen. Der Erlös der Veranstaltung speist sich aus dem Verkauf der mitgebrachten Backwaren sowie von Kaffee, Kuchen, Gebäck und den Würstchen im Hofbereich, wo es darüber hinaus Brandmalerei auf Holz zu sehen gab.

Knapp 700 Euro hat man bei der letzten Ausgabe vor der Pandemie erwirtschaftet. Traditionell kommt der Erlös der gemeinnützigen Arbeit im Hause zu. Diesmal soll eine E-Rikscha angeschafft werden, die zweite ihrer Art in Lampertheim. Mit der Aufstockung ließen sich doppelt so viele Fahrten im Stadtgebiet unternehmen, betonen die Organisatoren.

Dass sich das Angebot der Heimbewohner beim diesjährigen Markt auf selbstgemalte Bilder beschränkte, ist eine weitere Folge von Covid-19. „Die Bastelgruppen mussten leider aufgelöst werden“, erklärte Bianca Hein vom Sozialdienst das Fehlen von Deko-Artikeln aus den Händen der Bewohner. Für dieses Manko entschädigte die allseits anzutreffende Vielfalt. Gerade am Adventskränze-Stand blieben die Senioren gerne stehen. Schnell kamen sie ins Gespräch und erinnerten sich an die „gute, alte Zeit“, in der man noch selbst gebastelt hat. Tipps und Tricks wurden ausgetauscht und vorweihnachtliche Impulse mitgenommen.

Warum der Adventsmarkt im Dietrich-Bonhoeffer-Haus so gut ankommt, weiß Leiter Henning Krey: „Die Bewohner erleben einen Miniatur-Weihnachtsmarkt, ohne das Haus verlassen zu müssen. Gleichzeitig sehen sie ihre Angehörigen und können mit ihnen Glühwein trinken.“