Adventliche Stimmung in familiärem Rahmen

Hüttenfeld. Nach drei Jahren durften sich die Hüttenfelder wieder an ihrem Weihnachtsmarkt in und um ihr Bürgerhaus erfreuen. Der Verein „Pro Hüttenfeld“ war bestens vorbereitet und sorgte für adventliche Stimmung. Als die „Young Voices“ – der Kinder- und Jugendchor des Sängerbund Hüttenfeld – das Weihnachtscafé im Bürgerhaus musikalisch eröffneten, war der Andrang noch spärlich. Doch nach und nach füllten sich die Plätze, und die Gäste genossen die reichliche Auswahl an selbst gebackenen Kuchen. Bei einbrechender Dunkelheit eröffneten dann Bürgermeister Gottfried Störmer und Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg den Weihnachtsmarkt – da war der Platz vor dem Bürgerhaus und an Glühwein- und Würstchenstand bereits brechend voll. Die Vorsitzende von Pro Hüttenfeld, Carmen Gaab-Edinger, durfte in diesem Eröffnungszeremoniell noch Spendenschecks an Vertreter der SG Hüttenfeld und des Sängerbund Hüttenfeld überreichen.

Und die Kleinsten wurden dann noch vom Nikolaus mit Tüten beschenkt. Der Männerchor des Sängerbund Hüttenfeld trat mit einer kleinen Besetzung an. Dennoch verstanden es die Herren – vertretungsweise von Bruno Ehret dirigiert – weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Weihnachtsdeko und von Vereinsmitglied Dieter Ehret filigran hergestellte Holzarbeiten fanden bei vielen Liebhabern reißenden Absatz.

Karl-Heinz Berg und Gottfried Störmer eröffneten den Markt. © Ronald Ehret

Kulinarisch konnte man sich mit heißer Erbsensuppe erwärmen und mit gebrannten Mandeln und frischen Waffeln das Verlangen nach Süßem stillen. Natürlich ist in einem Dorf wie Hüttenfeld alles eine Nummer kleiner als auf den großen Weihnachtsmärkten. Dafür war es umso familiärer. ron