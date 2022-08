Action am Alpsee

Hüttenfeld. Die diesjährige Sommerfreizeit der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld führte 38 Kinder zusammen mit dem 16-köpfigen Leitungsteam ins Allgäu an den großen Alpsee in der Nähe von Immenstadt. Das Ferienhaus mit seinem großzügig ausgelegten Außengelände, einer riesigen Wiese mit allerhand Spiel und Turngeräten, lag direkt am See. Das Haus hatte sogar einen eigenen Zugang zum Wasser und war auch vor drei Jahren schon einmal Ziel der Freizeit.

Die traumhafte Berglandschaft lud zu Wanderungen ein. Nur zwei Kilometer vom Haus entfernt befand sich der Freizeitpark Alpseewelt mit der größten Sommerrodelbahn Deutschlands, dem „Alp-Coaster“, und zahlreichen anderen Aktivitätsmöglichkeiten inklusive Sessellift. Hier verbrachte die Gruppe bei bestem Wetter einen ganzen Tag.

Auch das Schwimmbad in Bühl mit seinem Sprungturm am kleinen Alpsee wurde natürlich nicht ausgelassen.

Doch auch die Aktivitäten im Haus sorgten für Kurzweil. In Workshops wurden Gläser bemalt und Bilder gewebt. Stressbälle wurden hergestellt und sogar das alte Handwerk des Papierschöpfens erlernten die Kinder. Neu im Programm war das Bogenschießen, das so manches Talent zu Tage brachte. Das Batiken von T-Shirts war obligatorisch. Aus der Küche drangen aromatische Gerüche, denn wie immer hatte man sein eigenes Küchenteam dabei, das die Gruppe kulinarisch verwöhnte.

Pfarrer Thomas Höppner-Kopf erfreute die Kinder in der Morgenandacht mit der Geschichte „Arche vor acht“. Das amüsante Abenteuer von drei Pinguinen auf der Arche und ihrer Suche nach Gott wurde den Kindern von den Teamern in Etappen vorgelesen. Abends konnte man auch an einem romantischen Lagerfeuer den Tag ausklingen lassen.

Quiz- und Spieleabende rundeten das Programm ab und machten die Freizeit für die Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis, die am letzten Tag mit einem bunten ihren Abschluss fand. Viele freuen sich schon aufs nächste Jahr und können es kaum erwarten.

Am Sonntag, 4. September, wird der Gemeinde in der Gustav-Adolf-Kirche im Gottesdienst um 10 Uhr die Freizeit vorgestellt. ron