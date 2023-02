Achtung Amphibien!

Lampertheim. Die Zeit zwischen Mitte und Ende Februar bis Anfang März nutzen Erdkröten, Frösche und Molche um von ihren Winterquartieren zu den Laichgewässern zu wandern. „Am liebsten wandern die Kröten und Frösche dann bei einsetzender Dämmerung und feuchtem bis regnerischem Wetter mit Bodentemperaturen über 5 Grad“, heißt es von der Stadt.

Auf ihren Wegen werden immer wieder Tiere totgefahren. Die Stadt bittet Autofahrer daher, in folgenden Gebieten aufmerksam zu fahren und auf ihr Tempo zu achten:

Hüttenfeld - westlich der Landesstraße 3111 aus südlicher bis südwestlicher Richtung (Wald) über das Seefeld in Richtung Kleingärten aber auch zum sogenannten „Mykonossee“ östlich der Landesstraße.

Lampertheim - In der Heide (zwischen Sportzentrum Ost und Anglersee im Bereich der Kreisstraße 3) sowie zwischen Wald und der Grube Feuerstein des NABU im Bereich der Mannheimer Straße.

Die Alttiere wandern in der Regel ab April in umgekehrter Richtung wieder in ihre Quartiere, die Jungtiere ab Anfang Juni. red