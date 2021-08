Abteilungen trotz Corona weiter aktiv

Hüttenfeld. Die SGH bietet aktuell die Sportarten Badminton, Fußball, Sportschießen, Tischtennis, Volleyball und Zumba an. Die Fußballabteilung ist bis heute die mitgliederstärkste. Sie stellt im Erwachsenenbereich neben der ersten Mannschaft eine AH, die Freundschaftsspiele austrägt. Die erste Mannschaft der SGH spielt in der B-Klasse und nimmt sowohl an der Verbandsrunde als auch am Kreispokal teil. Seit Saisonbeginn steht Hans Scheidel als Trainer an der Seitenlinie. Ziel ist ein Platz unter den ersten Sechs in der B-Klasse. Im Nachwuchs stellt die SGH mit 54 aktiven Jungen und Mädchen sechs Mannschaften. „Es gab wohl noch nie so viele aktive Fußball-Kinder in der SGH wie aktuell“, meint Joachim Zahn, Leiter der Fußball Jugend. Der Sportverein stellt in der G-, F- und E-Jugend eigene Mannschaften. In der D-, C- und B-Jugend gibt es Spielgemeinschaften mit dem TV/VfB-Lampertheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Tischtennisabteilung als zweitgrößte Abteilung der SGH stellt fünf Herren-, zwei Damen- und vier Nachwuchsmannschaften. Die Herrenmannschaften beweisen sich bei Kreis-, Bezirks- und Hessenmeisterschaften. Sowohl die erste Herrenmannschaft als auch die Jugend 18 spielen auf Bezirksniveau. Die Abteilung arbeitet seit mehr als fünf Jahren mit der Seehofschule zusammen. Dabei werden für den Nachwuchs Mini-Meisterschaften sowie Schulschnupperkurse organisiert.

Wann bei den Schützen die Wettkampfsaison starten wird, ist ungewiss. Geplant ist, mit einer Luftgewehr- und einer Luftpistolenmannschaft anzutreten. Abteilungsleiter und Trainer Helmut Günther förderte zuletzt vorwiegend die Jugendabteilung. Für Jugendschützin Timea Schneider zahlt sich der Fleiß aus: Die Schülerin wird im September bei der Deutschen Meisterschaft in München für die SGH starten.

Nachfrage nach Zumba steigt

Die Volleyballabteilung hat das Training seit Juni wieder aufgenommen. Laut Abteilungsleiter Stefan Herzer werden neue Mitglieder erwartet. Die Volleyballer nehmen ausnahmslos an Turnieren teil. Zumba wird von Trainerin Christin Rodriguez geleitet. Die Nachfrage nach der jungen Sportart steigt weiter. Geplant sind ein Fitness- und ein Kinderkurs.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben dem sportlichen Angebot bereichert der Verein den Stadtteil durch Veranstaltungen. Wichtigster Termin im Vereinskalender ist die Hüttenfelder Kerwe am dritten August-Wochenende. Seit 1988 findet am Kerwesamstag der Kerwelauf statt, seit einigen Jahren führt er über die Felder und durch den Viernheimer Wald. Das Laufevent zählt jährlich über 200 Teilnehmer.

Wegen Corona startete die SGH diesen Sommer erstmals die Aktion „Hüttenfeld bewegt sich“. Passend zum Jubiläum sollten die Teilnehmer mit Laufen oder Fahrrad fahren insgesamt 7500 Kilometer erreichen. Pro Kilometer spendet die SGH zehn Cent an die Hüttenfelder Kita, die Seehofschule oder das Litauische Gymnasium. Wie Vorsitzender Bernd Ehret berichtet, hatten über 130 Teilnehmern bereits in wenigen Wochen das Ziel erreicht. Daraufhin hob der Vereinsvorstand das Kilometerziel auf 10 000 und die Spenden auf 1000 Euro an, wobei auch diese schon überschritten sind. gün