Abstimmung über Namen

Lampertheim. Eine ganze Reihe an Namensvorschlägen für die Spargel–ente sind inzwischen online beim Stadtmarketing eingegangen. Bei den über 200 Vorschlägen war schnell ein Trend erkennbar. Der Name der Spargelente sollte einen Bezug zum königlichen Gemüse haben. Sowohl Lateinkenntnisse als auch alte Lampertheimer Rufnamen für Mädchen wurden herangezogen. So gab es viele ähnliche Vorschläge, die alle der „Asparagia“ sehr ähnlich waren. Sogar männliche Namen befanden sich unter den Vorschlägen. Besonders zu nennen ist hier „Gisbert“ nach dem ehemaligen Bürgermeister Gisbert Dieter.

Da es sich aber bei der Spargelente eindeutig um ein Mädchen handelt, sollte auch ein weiblicher Name gefunden werden. Für einige Vorschläge stand sogar der Lampertheimer Ortsname Pate. Dabei wurde neben „Lampi Duck“ auch „Lampidusa“ genannt.

Die Jury grübelte lange und hat inzwischen eine kleine Vorauswahl getroffen. Die letzte Entscheidung soll jedoch bei den Bürgerinnen und Bürgern liegen. Ab sofort kann auf der Homepage des Stadtmarketings unter fünf Namen abgestimmt werden. red

Info: Abstimmung auf www.stadtmarketing-lampertheim.de

