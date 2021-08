Abschied von der geistigen Heimat

Lampertheim. Nach 16 Jahren hat Jörg Lüling seinen Posten als Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) aufgegeben. Er hat bereits vor vielen Monaten gekündigt. Nach einer Teilung seiner Stelle als Pastor in Lampertheim wie im rheinland-pfälzischen Neuhofen habe sich das Verhältnis zur Lampertheimer Gemeinde verschlechtert, erläutert er. Um keine Konflikte anzuheizen, habe er sich mit seiner Frau Rita zum Austritt aus der Lampertheimer Glaubensgemeinschaft entschlossen.

Rita Lüling ist in Lampertheim weiterhin ehrenamtlich aktiv. Sie ist zweite Vorsitzende im Verein „Eine Welt Lampertheim“ und engagiert sich nach wie vor im Migrationsdienst. Als das Ehepaar 2004 aus Euskirchen nach Lampertheim kam, hatte Lüling viele Ideen im Gepäck, die er nach und nach in Projekten umsetzte. „Ich möchte, dass die Menschen mit dem Herzen dabei sind. Eine Gemeinde sollte eine geistige Heimat für alle sein. Es waren auch Menschen willkommen, die keine Gemeindemitglieder waren. Nach den Gottesdiensten für Erwachsene blieben die Teilnehmer noch zum Kaffeetrinken, das ein schönes Miteinander war“, erinnert sich der Pastor im Gespräch.

Lüling setzte sich nicht nur für die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde ein, sondern auch in der Lampertheimer Ökumene, deren Sprecher er zuletzt, nach dem Ausscheiden von Bernd Lohmann, geworden war. Und er brachte sich auch in kommunale Projekte mit ein. Pastor Lüling erinnert beispielsweise an das Migrationsprojekt EMIL, die Aktionen Saubere Stadt, Reifenwechsel, die Hilfe für die Ukraine, Weihnachten im Schuhkarton, das ökumenische Friedensgebet in der Kapelle des St. Marien-Krankenhaues oder die Zusammenarbeit mit der muslimischen Ahmadiyya Gemeinde Lampertheim.

„Ich habe mich für die Glaubens- und Meinungsfreiheit eingesetzt. Doch was mir wichtig war, sagte einigen Gemeindemitgliedern nicht mehr zu“, bedauert Jörg Lüling. „Wir hatten keine Einigkeit mehr in der Gemeinde“, erinnert sich der 60-Jährige. „Deswegen haben wir das Ruder aus der Hand gegeben.“ Allerdings bekräftigt das Ehepaar im Gespräch: „Wir bleiben in Lampertheim wohnen, denn wir leben gerne hier.“

„Pastor sein ist eine Berufung“, sagt Jörg Lüling. Er selbst bezeichnet sich als Strategen. Den Blick nach vorne richten, auf den Kurs achten und die Verantwortung mit dafür zu übernehmen, dass die gesetzten Ziele erreicht werden, sieht er als sein vorrangiges Engagement neben all den verwaltungstechnischen Aufgaben an. Dass er sich im kirchlichen Landesverband eingebracht habe, zählt er dazu.

Großes Aufgabenspektrum

Unter diesen Prämissen meisterte Jörg Lüling 16 Jahre lang in Lampertheim ein großes Aufgabenspektrum. Außer seinen liturgischen Aufgaben hatte er die Öffentlichkeitsarbeit und das Organisieren von Veranstaltungen übernommen. Dazu gehörten auch kirchliche Feste wie Taufen, Open-Air-Veranstaltungen oder Freizeiten.

Helfend zur Seite standen ihm sowohl seine Ehefrau Rita als auch der Gemeindevorstand. „Wir hatten ein gutes Team zusammengestellt und jeder brachte seine Fähigkeiten in die Führung der Gemeinde mit ein“, resümiert Lüling. Deswegen engagierte sich Rita Lüling anfangs leitend im sonntäglichen Kindergottesdienst, später in der Senioren- und Migrationsarbeit.

Wie es nach dem Abschied des Pastors in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde weitergeht, scheint in den Sternen zu stehen. Zu einer Stellungnahme seitens der Gemeinde war man auf Anfrage dieser Redaktion nicht bereit.

