Abschied vom Jahr in Sportschuhen

Hofheim. Vom recht frühen Start um 10 Uhr morgens, ließen sich die zahlreichen Laufbegeisterten nicht abschrecken. Kunststück, denn nach der coronabedingten zweijährigen Unterbrechung war die Motivation groß, beim Silvesterlauf des Supermarathon-Clubs Annabelle endlich wieder teilzunehmen. Knapp hundert Frauen und Männer gingen bei der 18. Auflage des Silvesterlaufs im Sportpark an den Start. Stephan Herbold zündete dazu wie gewohnt die obligatorische Startrakete.

Zuvor gab mit Wolfgang Herbert ein weiterer Verantwortlicher den Teilnehmern gut gemeinte Ratschläge mit auf den Weg, der rund um und durch Hofheims Gemarkung führte.

Stressfreies Laufen

Wahlweise konnten die Teilnehmer die fünf oder die zehn Kilometer in Angriff nehmen, wobei der Wettkampfgedanke am letzten Tag des Jahres außen vor blieb. Noch am Vortag hatten Clubmitglieder die beiden Streckenangebote frisch ausgeschildert. Vielleicht war es gerade dieser Gedanke des „stressfreien Laufens zum Jahresende“, der viele zu einer Teilnahme in Hofheim bewegte, nachdem in den letzten Jahren Silvesterläufe auch in der unmittelbaren Umgebung nur so aus dem Boden geschossen sind. Mit dem Zuspruch zeigten sich die Organisatoren jedenfalls zufrieden. Auffallend viele auswärtige Läuferinnen und Läufer waren in Hofheim an den Start gegangen. Auch einige Walker nahmen an dem sportlichen Jahresabschluss statt. Die Getränkestation in der Erzbergerstraße wurde wieder gut angenommen, reichlich Glühwein floß trotz ungewöhnlich milder Außentemperaturen.

Tradition mit Glühwein

„Wir behalten Traditionen bei, es gibt wieder Glühwein“ hatte Wolfgang Herbert die Sportler noch vor dem Start auf den Getränkestopp hingewiesen. Kosten entstanden für die Teilnehmer wie schon in den Vorjahren keine. Auf eine Teilnahmegebühr hatte der Supermarathon-Club Annabelle verzichtet.

Das allgemeine Bedauern, darüber, dass es diesmal keine Tombola gab, hielt sich zudem in Grenzen. Diese haben sich die Macher des Clubs für das Jahresende 2023 wieder fest vorgenommen. Für alle Mitwirkenden gab es im Ziel noch die obligatorische Urkunde, so dass 2022 für die Teilnehmer mit einem Erfolgserlebnis endete. fh