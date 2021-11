Absagen im kulturellen Bereich

Lampertheim. Die kulturellen und sozialen Einrichtungen in Lampertheim und den Stadtteilen reagieren auf die steigenden Corona-Zahlen und haben einige Angebote und Veranstaltungen gestrichen oder verschoben.

ZwiBuR: Der Hüttenfelder Theaterverein ZwiBuR hatte in diesem Jahr wieder Aufführungen in der Weihnachtszeit im Bürgerhaus geplant. Statt eines Theaterstücks sollte es zwei Kabarettveranstaltungen geben. Diese müssen nun abgesagt werden. Geplant ist, das Kabarett am 14.Mai 2022 nachzuholen.

London Pub: Die Mixshow amDonnerstag, 9. Dezember, im Schwanensaal sowie das Programm „Reusch rettet die Welt“, das am Samstag, 18. Dezember, im Schwanensaal und am Sonntag, 19. Dezember, im London Pub geplant waren, werden abgesagt. Für Stefan Reusch mit seinem neuen Programm gibt es neue Termine, am 11. und 12. März 2022 im London Pub. Alle Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Ein Umtausch ist aber ebenfalls möglich.

AWO: Die Kleiderstube der AWO Lampertheim bleibt wegen der Corona Pandemie ab Donnerstag, 2. Dezember, vorübergehend geschlossen.

Evangelische Lukasgemeinde: Aufgrund der aktuellen Situation müssen die geplanten Treffen von „Club des Goldenen Alters“ am Montag, 6. Dezember, sowie von „Du bist nicht allein“ am Montag, 12. Dezember, entfallen müssen. Dies gilt voraussichtlich auch noch für Januar 2022. Sobald die Pandemie verantwortbare Treffen wieder zulässt, wird die Lukasgemeinde diese bekanntgeben. ron/red