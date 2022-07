Abiturienten feiern ihren Abschluss

Lampertheim. Riesen-Feierlaune am Lampertheimer Lessing-Gymnasium: „Alle 83 Schülerinnen und Schüler, die zu den mündlichen Prüfungen angetreten sind, haben das Abitur auch geschafft“, freut sich Oberstufenleiterin Marion Möller mit den Absolventinnen und Absolventen. Für letztere stehen in dieser Woche vor allem die Festlichkeiten zur bestandenen Reifeprüfung auf dem Programm. Den Start dazu machte am Montag der Abi-Sturm mit vielen Spielen für die ganze Schulgemeinschaft auf dem Pausenhof des Lessing-Gymnasiums, den die Abiturienten und Abiturientinnen dieses Jahr wieder organisieren durften. Weiter geht’s dann am Freitagabend mit der akademischen Feier, bei der die Zeugnisse in der Hans-Pfeiffer-Halle übergeben werden. Daran schließt sich der Abiball an. off (BILD: Berno Nix)

