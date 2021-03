Lampertheim. Wegen der Corona-Einschränkungen können Gaststätten ihr Essen derzeit nur zum Mitnehmen anbieten. Um den dabei entstehenden Abfall zu verringern, gibt es seitens der Politik Signale in Richtung einer entsprechenden Mehrweg-Pflicht. Ab Juli sind Styroporverpackungen verboten.

Nach Zahlen des Umweltbundesamtes lag das Verpackungsmüllaufkommen im Jahr 2018 bei etwa 238 Kilogramm Verpackungsabfälle pro Person. Das sind rund zwei Badewannen voll. Durch die Corona-Krise wird es vermutlich noch mehr Müll. „Deshalb ist es wichtig, jetzt gegenzusteuern“, meint Bürgermeister Gottfried Störmer. „Wir wollen die Lampertheimer Gastronomie dabei unterstützen.“

Ausgabe gegen Pfand

In Lampertheim hat sich der Bauernladen Steinmetz als erstes Unternehmen in Südhessen dem Pfandsystem Recircle angeschlossen und bietet Mehrweg-Geschirr für Essen zum Mitnehmen an. „Uns hat dieses System sehr überzeugt. Es ist ein normaler Essteller mit Deckel, sehr funktional und praktisch. Es ist für den Kunden sehr einfach und das Essen ist in dem Teller sehr schön angerichtet“, sagt Sandra Steinmetz.

Je mehr Gastronomen sich beteiligen, umso besser für die Kunden, weil sie die Pfandteller in allen angeschlossenen Lokalen nutzen können. Vorteil ist, dass die Kunden nur ein Pfandsystem im Schrank stehen haben und nicht überlegen müssen, bei welchem Gastronomen sie welche Box mitbringen müssen.

Der Kunde zahlt zehn Euro Pfand für eine Recircle-Box. Gibt er die Box zurück, bekommt er sein Pfandgeld wieder. Die Betriebe reinigen jede Box nach Hygienestandards.

Das Stadtmarketing schreibt alle Gastronomie-Betriebe an und informiert sie über das Pfandsystem. Außerdem können sich alle interessierten Gastwirte zu einem Info-Videotermin am Mittwoch, 10. März, anmelden. red