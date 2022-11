Hofheim. Zum letzten Mal in diesem Jahr steht am Samstag, 26. November, der Container am gewohnten Platz in der Karlsbader Straße zur Abgabe von Altpapier parat. Von 9 bis 12 Uhr sind die Helfer aus den Reihen des Männergesangvereins Sängerquartett-Liederkranz vor Ort, um das Altpapier entgegenzunehmen.

Das Quartett bittet ausdrücklich darum, das Papier gebündelt oder in Kartons anzuliefern. Um die Abstandsregeln einzuhalten, können die Anlieferer einfach im Fahrzeug sitzenbleiben und brauchen lediglich den Kofferraum zu entriegeln. Verpackungsmittel oder leere Kartonagen können allerdings nicht angenommen werden. fh