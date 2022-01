Lampertheim. Etwa 130 Menschen haben am Montagabend in Lampertheim gegen die regelmäßigen Aktionen von Impfskeptikern und Gegnern der Corona-Politik demonstriert. Die Menschen hatten sich - wie schon in der vergangenen Woche - rund um den Schillerplatz versammelt und eine Kette gebildet. Auch waren etwa 70 Gegner der Corona-Vorgaben in Lampertheim unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Dienstag

...