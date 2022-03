Abendmahl mal anders

Hofheim. Die evangelische Kirchengemeinde Hofheim lädt am kommenden Sonntag, 6. März, um 10 Uhr zu einem Gottesdienst in die Friedenskirche ein. Den Gottesdienst gestaltet Pfarrer Holger Mett. Die Feier wird musikalischumrahmt von einem Holzbläserensemble des Evangelischen Posaunenchors und von Peter Steininger an der Orgel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag, 20. März, feiert die Evangelische Kirchengemeinde Hofheim dann den nächsten Gottesdienst mit „Abendmahl im Glas“ um 10 Uhr in der Friedenskirche. Die Gottesdienstbesucher erhalten beim Betreten der Kirche zwei verschraubte Gläser. In dem einen befindet sich ein Brotstück, das andere enthält Traubensaft. Im Verlauf der Abendmahlliturgie werden die Elemente von den Besuchern am Platz eingenommen.

Um Anmeldung wird gebeten

Obwohl das Prozedere ungewohnt ist und die Begegnung rund um den „Tisch des Herrn“ ausbleibt, sollen so alle das Abendmahl als Gemeinschaft erfahren. Es wird um Anmeldung im Pfarrbüro unter der Rufnummer 06241/80307 oder per Mail an die Adresse Kirchengemeinde.Hofheim-Ried@ekhn.de gebeten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Darüber hinaus lädt die Evangelische Kirchengemeinde Hofheim in der Zeit vom 3. März bis zum 14. April jeweils donnerstags um18 Uhr zu Passionsandachten mit Orgelmusik in die Friedenskirche ein. Während der Andachten ebenso wie während der Gottesdienste in der Kirche werden die Besucher um das Tragen von FFP2-Masken gebeten. fh