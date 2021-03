Lampertheim. Eine breite, rapsgelbe Stoffbahn liegt quer über dem massiven Eichentisch. Bunte Eier und ein Keramik-Hase lugen hinter Moos und Zweigen aus einem Osternest hervor. Eine weiße Kerze spendet warmes, flackerndes Licht bei halb heruntergelassenen Rollläden. Der Tisch ist gedeckt – mit einem Laptop in der Mitte als direktem Draht zu Gott. Mit einem solchen Szenario hofft die evangelische Luthergemeinde, am Gründonnerstag feierliche Atmosphäre in die Lampertheimer Wohnstuben transportieren zu können.

AdUnit urban-intext1

Zwar fallen die klassischen Gottesdienste vor Ort wegen der Corona-Pandemie auch weiterhin aus. Pfarrer Ralf Kröger steht an Ostern aber dennoch in der Martin-Luther-Kirche. Allein seine Gemeinde wird fehlen. Stattdessen spricht der Geistliche mit einer Kamera, hinter der er die Menschen seiner Gemeinde weiß. Deshalb, das machen sowohl der Pfarrer als auch die Gemeindemitglieder Thomas Ell und Achim Thomas bei einem Pressegespräch per Videokonferenz klar, könne ein digitaler Gottesdienst viel mehr als nur eine Notlösung sein.

Chance mit Mehrwert

Im Gegenteil: Für die Luthergemeinde sind die Online-Angebote inzwischen auch eine Chance. Zwar wünschen sich alle Beteiligten gerade über wichtige christliche Feste wie Ostern oder Weihnachten traditionelle Gottesdienste auch mit räumlicher Nähe zwischen Gemeindemitgliedern, Pfarrer und Altar. Dennoch ist für den Kirchenvorstand schon lange klar: Auch nach der Corona-Pandemie wird die Gemeinde weiter dezidierte Online-Angebote erarbeiten. „Das ist schon lange nichts Erzwungenes mehr“, meint Kröger. „Für uns kann das einen echten Mehrwert bieten“, findet der Pfarrer.

Während sich vor Corona etwa 20 bis 30 Menschen im sonntäglichen Gottesdienst einfanden, klicken nun je nach Format etwa 50 bis 60 Personen in die Live-Übertragungen rein. „Das Schöne ist, dass auch Menschen, die zur Veranstaltungszeit nicht können, später noch reinschauen können“, sagt Kröger. Das macht sowohl Angebote, die bisher starren Regeln unterlagen, flexibler. „Nach drei, vier Tagen haben wir oft über 300 Bürger erreicht. Für Kirchenverhältnisse ist das der Wahnsinn.“

AdUnit urban-intext2

In der Karwoche macht eine Übertragung an Gründonnerstag, 1. april, ab 18 Uhr den Anfang. Ohne die Pandemie hätte es an diesem Tag ein Tischabendmahl gegeben. Unter dem Motto „Was uns verbindet“ will Kröger nun reflektieren, was Menschen räumlich wie gedanklich verbindet. Das Abendmahl soll aus dem Wohnzimmer heraus stattfinden. „Wir trauen es Gott zu, uns auch auf digitalen Wegen Gemeinschaft zu stiften“, so die Gemeinde.

An Karfreitag, 2. April, hält Manfred Hauch um 10 Uhr einen klassischen, aber digitalen Gottesdienst, der sich mit dem Leiden und Sterben Jesu befasst. Am folgenden Abend, Samstag, 3. April, steht eine weitere Premiere an: Zwischen 20 und 1 Uhr nachts feiern die Konfirmanden mit allen Teilnehmern eine virtuelle Osternacht mit interaktiven Elementen und einer digitalen Schnitzeljagd. Der Ostersonntag, 4. April, steht ab 10 Uhr im Zeichen der Familien. Teilnehmer können sich vorher ein Material- und Bastelpaket abholen und eigene Bodenbilder gestalten.