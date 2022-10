Abende der Entspannung

Hofheim. Nach Start des Präventionskurses „Autogenes Training“ wird das Entspannungskonzept in der Hofheimer Begegnungsstätte Haus Billau fortgesetzt. Seminarleiter Stanley Sidbury führt an fünf Terminen im 14-tägigen Rhythmus Entspannungsabende durch. Start ist am Mittwoch, 26. Oktober, um 18.30 Uhr im Haus Billau, Bahnhofstraße 12. Buchbar sind sowohl einzelne Abende als auch alle fünf. Anmeldungen per E-Mail an hausbillau@web.de oder per Telefon unter 06241/8 00 02. Außerdem lädt der Förderverein Haus Billau Mitglieder und Interessierte zur Mitgliederversammlung am Mittwoch, 19. Oktober, um 18.30 Uhr in die Begegnungsstätte ein. fh

