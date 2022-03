A-Junioren werden spät bestraft

Lampertheim. Mit 1:2 mussten sich die Fußball-A-Junioren des TV Lampertheim im Gruppenligavergleich beim JFV Bergstraße beugen. Damit verpassten die Spargelstädter die Gelegenheit, den Drittletzten in der Tabelle zu überflügeln.

In der ersten Hälfte kontrollierte der TVL gegen defensiv eingestellte Gastgeber das Spiel. Jan Wesp sorgte in der 29. Minute für die viel umjubelte 1:0-Führung. Im zweiten Abschnitt versuchte der TVL die Partie zu entscheiden, doch die Kräfte schwanden so langsam.

Die Gastgeber drückten die Lampertheimer in die Defensive und wurden in der 80. Minute mit dem 1:1 belohnt. Dem TVL gelang es in der Schlussphase nicht, dieses Unentschieden über die Zeit retten und musste in der 86. Minute sogar noch das 1:2 hinnehmen. Mit dieser knappen Niederlage ging es auf die Heimreise.

Spielgemeinschaft feiert Sieg

Einen gelungenen Auftakt in die Rückrunde der Kreisklasse feierte die C2 der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld mit einem glatten 5:0-Erfolg beim SV Affolterbach. Es waren noch keine fünf Minuten gespielt, da konnte der Anhang der JSG das erste Mal jubeln. Aaron Gutschalk setzte nach und konnte den Ball nach einem Rückpass der Gastgeber noch vor dem Torhüter erobern, musste nur noch zum 0:1 einschieben. Die erste Halbzeit verschliefen die Gastgeber regelrecht. Lenny Schwab brachte die JSG in der 20. Minute mit 0:2 in Front. Der Ball lief gut in den Reihen der JSG und Leard Parngjaj erzielte das 0:3. Kurz vor dem Pausenpfiff konnten die Gäste sogar noch durch einen Treffer von Fulvio Miglionico auf 0:4 davonziehen.

Im zweiten Abschnitt ließ es die JSG etwas ruhiger angehen, ohne das Spielgeschehen aus der Hand zu geben. Fulvio Miglionico setzte in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt und erzielte den 5:0-Siegtreffer.

D1 unterliegt

In einem von beiden Seiten gut geführten Spiel vor einer beeindruckenden Kulisse verließ der SV Affolterbach nach einem guten Spiel bei der D1 der JSG Lampertheim/Hüttenfeld mit einem 2:1-Erfolg den Platz als Sieger. Beide Teams zeigten sich anfangs offensichtlich beeindruckt vom enormen Zuschauerinteresse.

Als der erste Druck verschwunden war, entwickelte sich ein munteres Fußballspiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Affolterbach erzielte in der elften Minute den 0:1-Führungstreffer. Die Lampertheimer versuchten alles, um den Ausgleich noch vor der Pause zu erzielen. Im zweiten Abschnitt gelang dem Gast in der 54. Minute das 0:2. Dion Aslani erzielte im Gegenzug den Anschlusstreffer zum 1:2, am Ende reichte es aber nicht zum Ausgleich. Affolterbach wirkte letzten Endes clevererer in der Chancenverwertung. fh