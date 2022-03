A-Jugendliche kassieren Niederlage

Lampertheim. Mit einer 1:2-Heimniederlage endete das Heimspiel der Fußball-A-Jugendlichen des TV Lampertheim (TVL) in der Gruppenliga gegen den FC Starkenburgia Heppenheim. Damit trudeln die Gastgeber trotz der guten Leistung gegen die Kreisstädter immer mehr in Richtung Abstieg. Die Lampertheimer konnten vor allem in der ersten Halbzeit ihr Potenzial abrufen und drängten Heppenheim in ihre Hälfte.

Nachdem der TVL zahlreiche Torchancen liegen ließ, konnte Gerrit Wiemer in der 27. Minute die 1:0-Führung für den TVL erzielen. Weitere gute Chancen wurden vor der Halbzeit vergeben. Im zweiten Abschnitt erhöhte Heppenheim den Druck und kam zu einigen guten Torchancen. Noch konnten die Lampertheimer dagegenhalten und versuchten, über Konter die Entscheidung zu ihren Gunsten zu erzwingen. Nach einem Abwehrfehler beim Spielaufbau eroberte ein Stürmer von Heppenheim den Ball und schob zum 1:1 in der 69. Spielminute ein. Kurz vor dem Ende musste der TVL-Keeper das zweite Mal hinter sich greifen. Bis zum Ende versuchte den die Spargelstädter alles, um wenigstens noch einen Punkt zu retten, doch am Ende blieb es bei der Niederlage.

In ihrem ersten Rückrundenspiel in diesem Jahr empfingen die B-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld die Gäste des Jugendfördervereins Biblis/Nordheim/Wattenheim (BiNoWa). Beide Mannschaften boten eine hervorragende Leistung, wobei die Gastgeber mit 4:3 das bessere Ende für sich hatten. Die Lampertheimer machten es den Gästen in der ersten Halbzeit sehr schwer, ließen kaum Chancen zu. Die einzig nennenswerte Chance in der achten Spielminute verwerteten die Gäste zur 0:1-Führung. Doch die Lampertheimer schlugen im Gegenzug zurück, Glent Morina erzielte in der neunten Minute das 1:1. Kurz vor der Pause erhöhte Dion Stierlin auf 2:1. Im zweiten Abschnitt brachte Endi Huruglica die JSG mit 3:1 in Front. Doch der JFV gab sich noch nicht geschlagen und kämpfte weiter, erspielte sich im zweiten Durchgang mehr Torchancen. In der 50. Minute musste die JSG den 3:2- Anschlusstreffer hinnehmen. Doch damit nicht genug, als in der 70. Minute auch noch den Ausgleich fiel, schien der sicher geglaubte Sieg den Nachwuchsfußballer noch zu entrinnen. Doch die Moral der JSG stimmte an diesem Tag, die Mannschaft gab nicht auf, erzwang förmlich den vielumjubelten Sieg, den Leonidas Lazaridis sicherstellte.

C2 drehen Partie

Erfolgreich blieb auch die C2 der Jugendspielgemeinschaft in der Kreisklasse. Im zweiten Spiel der Rückrunde gelang ein 4:1-Erfolg über den JFV Alsbach/Bensheim/Auerbach 4. Dabei glänzten die Gastgeber im Mittelfeld und bestimmten das Spiel, auch wenn der erste Treffer den Gästen von der Bergstraße gelang. Nach einem Eckball in der 28. Minute erzielte Delil Yoldas den 1:1-Ausgleich. Mit diesem Unentschieden ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel gab es einen Strafstoß für die JSG, den Lenny Schwab zur 2:1-Führung verwandelte. Leard Pangjaj spielte förmlich Flipper mit den Gegenspielern und erhöhte auf 3:1. In der Nachspielzeit bekam die JSG an der Eckfahne einen Freistoß zugesprochen. Der Freistoß landete bei Jakob Haaf, der den Ball nur noch über die Linie zum 4:1-Sieg einschieben musste. Mit zwei Siegen und 9:1 Tore setzen sich die Lampertheimer an der Spitze der C-Gruppe fest. fh