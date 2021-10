A-Jugend verliert und fällt zurück

Lampertheim. Vom Gruppenligagastspiel beim SV Erzhausen kehrte die Fußball-A-Jugend des TV Lampertheim mit einer ernüchternden 0:4-Schlappe im Gepäck in die Spargelstadt zurück. Damit rutscht die von Verletzungsproblemen geplagte Mannschaft von Trainer Giuseppe Santangelo selbst auf den letzten Tabellenplatz der Gruppenliga zurück.

Die Lampertheimer hielten die ersten 20 Minuten noch mit, mussten dann aber die spielerische Überlegenheit des SV Erzhausen anerkennen. Der Führungstreffer der Gastgeber fiel in der 21. Minute. Nach dem Seitenwechsel versuchte der TVL die Partie zu drehen, doch weitere Verletzungen warfen das Team zurück. Erzhausen erzielte nach einer schönen Kombination das 2:0 in der 60. Minute. Nach einem Konter in der 75. Minute fiel das 3:0. Dem TVL fehlten die Mittel,um der Partie noch eine Wende zu geben. Das 4:0 in der 80. Minute besiegelte die Schlappe der Lampertheimer.

Die B-Jugend der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld patzte im Kreisliga-Heimspiel gegen den TV Lorsch mit 1:2. Dabei bestimmten die Gastgeber über weite Strecken das Spielgeschehen, das intensive Training von Axel Ernst und Herbert Krämer schien sich bezahlt zu machen. Allerdings wurden beste Torgelegenheiten immer wieder leichtfertig vergeben. Nach der torlosen ersten Halbzeit gelang den Klosterstädtern durch einen Strafstoß in der 59. Minute das 1:0. Die Lampertheimer ließen nicht nach und versuchten weiter, die vielen guten rausgespielten Chancen zu nutzen. Ein Missverständnis in der Defensive erleichterte den Gästen das 2:0. Die JSG zeigte Moral, kam durch Endi Huruglica in der 80. Minute zum viel zu späten Anschlusstreffer.

Zwei Teams beim Spielfest

Zwei Vertretungen schickte der F-Jugendjahrgang des TV Lampertheim ins eigene Spielfest, bei dem noch Mannschaften aus Hofheim, Biblis, Hüttenfeld, Heppenheim und Zwingenberg zu Gast waren. Dabei konnte die erste TV-Vertretung vier ihrer sieben Begegnungen gewinnen und eine Trefferbilanz von 17:16 erzielen. In Torlaune präsentierte sich das zweite Lampertheimer Team. Sechs Siegen stand lediglich eine Punkteteilung entgegen. 28 Mal trafen die TVL-Youngster ins gegnerische Gehäuse, mit nur zwölf Gegentreffern waren die Trainer zufrieden. fh

