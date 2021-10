A-Jugend mit erstem Punktgewinn

Lampertheim. Acht Mannschaften beteiligten sich am ersten Heimspielfest der G1-Fußabller des TV Lampertheim (TVL), unter ihnen gleich drei Teams des gastgebenden TVL. Der ersten Mannschaft gelangen fünf Siege in sieben Partien, jeweils einmal gab es eine Niederlage und eine Punkteteilung. Die Torbilanz fiel mit 20:10 entsprechend positiv aus. Vier ihrer sieben Begegnungen gewann auch die zweite Lampertheimer Vertretung. Zwei Begegnungen wurden verloren, einmal gab es ein Unentschieden. Alle ihre sieben Turnierspiele verlor die dritte TVL-Garnitur. Laura Klingler, Demirci Bascoban und Andre Volk coachten die drei TVL-Vertretungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Saisonauftakt der E 2 beim SV Eintracht Zwingenberg ging mit einer 3:6-Niederlage daneben. Nach zwei verpatzten Großchancen der Gäste übernahmen die Bergsträßer das Spielgeschehen und trafen nach neun Spielminuten zur 1:0-Führung. Binnen zehn Minuten erhöhten die Gastgeber auf 3:0. Felix Hildenbrand verkürzte zum zwischenzeitlichen 3:1, doch die Eintracht erhöhte bis zur Pause auf 5:1. Nach dem Seitenwechsel wirkten die Gäste weiter motiviert und gaben keinesfalls auf. Beide Teams hatten zahlreiche Torchancen. Erneut durch Hildenbrand und Alshammari Sajjad kamen die Spargelstädter auf 5:3 heran, zweimal stand noch das Aluminium einem weiteren TVL-Treffer im Weg. Ein Eigentor des TVL bedeutete den 6:3-Endstand gegen das von Martin Schneider und Stefan Schön gecoachte Lampertheimer Team.

Die D1 der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld kam bei der SSG Einhausen mit 2:9 unter die Räder. Brian Keil hatte die in der Anfangsphase noch leicht überlegenen Gäste mit 0:1 in Führung gebracht. Im weiteren Spielverlauf monierten die Gäste immer wieder fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, die Tore durch Einhausen begünstigten. Zu mehr als einem zweiten Treffer durch Vincent Koch reichte es für die JSG nicht mehr.

Unentschieden im Derby

In der Gruppenliga trennte sich die A-Jugend des TVL im Derby gegen den JFV Bürstadt mit einem 3:3, was für den TVL den ersten Punktgewinn der Saison bedeutete. Gerrit Wiemer hatte die Hausherren nach sechs Minuten in Führung gebracht, als er eine Flanke von Jan Wesp verwertete. Ole Jakob Wolf erhöhte gar auf 2:0. Die Gastgeber hatten die Partie im Durchgang eins fest im Griff, gestatteten der Elf aus Bürstadt nur eine Doppelchance. Diese wurden vom guten Torhüter Timo Schröder vereitelt. Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gäste den Druck und drängten die TVL-Spieler in ihre Hälfte. Nach einer schön herausgespielten Torchance hämmerte ein Angreifer von Bürstadt den Ball zum 2:1-Anschlusstreffer ins Netz. Doch die Gäste konnten sich nicht lange freuen, denn nur zwei Minuten später wurde Luis Boll auf die Reise geschickt und erzielte das 3:1.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch Bürstadt gab nicht auf und spielte weiter nach vorne. Die Kräfte der Lampertheimer ließen nach und Bürstadt spielte sich fest in der Hälfte der Hausherren. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite versuchte Menges den Ball zu klären, doch dieser landete im eigenen Tor. Nun waren die Lampertheimer Spieler total verunsichert, was Bürstadt zum 3:3-Ausgleichstreffer nutzte. Kurz vor dem Ende hatte Luis Boll noch mal die Chance den TVL in Front zu bringen, sein Schuss ging ans Außennetz. fh