9500 machen Kreuze vorab

Lampertheim. Für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, hat die Lampertheimer Stadtverwaltung fast 9500 Wahlscheine für die Briefwahl ausgestellt. Dies teilte Pressesprecher Christian Pfeiffer am Freitagmorgen mit. Allerdings seien bis Donnerstagabend längst noch nicht alle Briefwahlunterlagen ausgefüllt und verschlossen wieder zurückgekommen. Offenbar warteten zahlreiche Bürger bis kurz vor knapp mit ihrer Wahlentscheidung oder gingen doch noch zur Stimmabgabe am Sonntag ins Wahllokal. Hier können sie allerdings nicht ihre Briefwahlunterlagen abgeben. Die Wahlvorstände dort sind nicht befugt, diese in Empfang zu nehmen. Darauf weist die Stadtverwaltung ausdrücklich hin. Die ausgefüllten Unterlagen können am Wahlsonntag nur in den Briefkasten am Stadthaus, Römerstraße 102, eingeworfen werden – nur dann werden sie mit ausgezählt. Insgesamt sind etwas mehr als 23 700 Lampertheimer stimmberechtigt. swa

