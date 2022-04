90er-Jahre erobern Biedensand-Bäder

Lampertheim. In den Biedensand-Bäder soll es am 16. Juli ein Sunshine Live 90er Beach Festival geben. Veranstalter ist die Agentur „NORMAL–events“ aus Lampertheim. Sie wollen ein Festival bieten mit Künstlern wie Masterboy, Mr. President, Captain Jack und Chris Nitro. Die Gäste erwartet neben dem Festivalfeeling der 90er-Jahre auch Badespaß und gute Laune. Das DLRG überwacht die Becken. Auch das Beachvolleyballplatz ist nutzbar. Für Getränke und Essen ist gesorgt. Tickets sind aktuell auf der Homepage (http://90erbeach.de) zu erwerben und voraussichtlich ab 11. April bei Getränke Boxheimer, Me&More und der Agip Tankstelle in Lampertheim. Dabei sind normale Tickets oder VIP- Tickets mit Bühnenzugang, eigenem Bereich und Freigetränken erhältlich. red

