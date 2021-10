90. Geburtstag im Drei-Generationen-Haus

Lampertheim. Miloslava Proxa hat das Glas erhoben und stößt mit ihrer Familie auf ihren 90. Geburtstag an. Auch Bürgermeister Gottfried Störmer zählt zu den Gratulanten und überbringt der Jubilarin Glückwünsche im Namen der Stadt Lampertheim, des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und des Bergsträßer Landrats Christian Engelhardt. Außerdem hat der Verwaltungschef der Seniorin zur Unterstützung der Gesundheit Vitamine und Mineralstoffe in Form von Säften mitgebracht. Damit sie beweglich bleibt, dreht Miloslava Proxa täglich einige Runden auf ihrem Heimtrainer.

Für die Feier hat die Jubilarin mit ihrer Schwiegertochter Corinna eine Festtagstorte zubereitet, die es zu probieren gilt. Da es bei einer Torte vor allem auf die Füllung und den Überzug ankommt, haben die Bäckerinnen als Zutat ein wenig tschechischen Rum verwendet. Kochen, backen, nähen und stricken sowie das Lösen von Rätseln sind Proxas Hobbys.

Beim Tanzen kennengelernt

Proxa ist als Miloslava Choura in Mirotice, Kreis Pisek, in Südböhmen geboren. Sie hat eine ältere Schwester. Als die Jubilarin 14 Jahre alt war, zog die Familie nach Karlsbad. Dort absolvierte sie eine Ausbildung im Einzelhandel und arbeitete im Bereich Lebensmittel.

Ihre Augen strahlen, als sie vom ersten Treff mit ihrem zukünftigen Ehemann Waldemar, der in Oberschlesien geboren war, berichtet. „Wir haben uns an einem Silvesterabend beim Tanzen kennengelernt“, erzählt die 90-Jährige. Geheiratet wurde 1949, aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Das Paar betrieb in der Tschechoslowakei ein Lebensmittelgeschäft und einen mobilen Handel. 18 Jahre später siedelte die Familie nach der Flucht aus der Tschechoslowakei nach Mannheim über. „Wir haben 30 Jahre im Stadtteil Vogelstang gewohnt, und ich war 19 Jahre in der Produktion der Firma Lever Sunlicht beschäftigt“, erklärt Proxa. Mit ihrem Mann hat sie viele Urlaubsreisen gemacht – meist mit dem eigenen Wohnwagen und einem Enkelkind an Bord. Ihre Ziele: Jugoslawien, Spanien und die Niederlande. Ein Sohn ist 1975, der Ehemann 2014 verstorben.

1998 stand der Umzug nach Lampertheim an. Sohn Miloslav lernte auf einer Rollschuhbahn Corinna kennen und lieben. Da die junge Frau ein „Lambade Mädscha“ ist, wurde in Lampertheim ein Haus gesucht, das inzwischen ein Drei-Generationen-Haus ist. Zur großen Familie gehören drei Enkel und ein Urenkel, die am Ehrentag ebenfalls mit ihrer Oma feiern. roi