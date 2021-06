Schwere Verletzungen trug eine 81-jährige Lampertheimer Fahrradfahrerin davon, die am Freitagmittag an der Kreuzung Römerstraße / B 44 von einem Lastwagen angefahren worden war. Der Fahrer des Zementfrachters, ein 59-jähriger Mann aus Mannheim, wollte von der Römerstraße auf die B 44 in Richtung Bürstadt einbiegen. Dabei erfasste er die neben ihm fahrende 81-Jährige. Neben zahlreichen Kräften

...