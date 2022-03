60 Menschen kommen aus dem Krieg in der Ukraine

Hüttenfeld. Nur selten verbergen sich so aktuelle Neuigkeiten unter dem vermeintlich unspektakulären Tagesordnungspunkt „Mitteilungen des Magistrats“ wie beim Hüttenfelder Ortsbeirat am Dienstagabend. „Um 15.30 Uhr hat uns der Kreis Bergstraße als zuständige Gebietskörperschaft informiert, dass im Bereich der ehemaligen Forstschule 60 ukrainische Flüchtlinge wohnen werden“, berichtete der Erste Stadtrat Marius Schmidt (SPD).

Bei einem Fest der Feuerwehr im Jahr 2017: die frühere Forstschule. © Fellbaum

Wie genau die Geflüchteten dort untergebracht werden, war zunächst noch nicht klar. Noch in dieser Woche sollen die ersten Menschen ankommen. Viel Zeit bleiben Stadt und Kreis daher nicht mehr. Seit Eintreffen der Nachricht laufen die Vorbereitungen, die seit 2001 weitgehend ungenutzten Ausbildungsgebäude rund anderthalb Kilometer vor Hüttenfeld bewohnbar zu machen.

Den Ersten Stadtrat hat die Verwaltung zum „Ukraine-Beauftragten“ umfunktioniert. Weil der Ortsbeirat ausnahmsweise schon um 17.30 Uhr mit einem Vor-Ort-Termin an der Hüttenfelder Pumpstation startete (ausführlicher Bericht folgt), blieben Schmidt nicht einmal zwei Stunden bis zur Verkündung. Die Gebäude der ehemaligen Forstschule an der Wildbahn liegen von Hüttenfeld kommend in Richtung Neuschloß rechter Hand noch vor der Autobahnbrücke 67. Bis zum Jahr 2001 fand dort der Lehrbetrieb des Lampertheimer Forstamts statt, später nutzte der Kreisfeuerwehrverband das Haus als Ausbildungsstätte. Eine Bushaltestelle befindet sich unmittelbar vor dem Areal an der Landstraße, ansonsten liegen die Gebäude außerhalb der Siedlungsbebauung am Waldrand.

Noch, so Schmidt, befänden sich die schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine in der Erstunterbringung in Gießen. Der Erste Stadtrat nutzte die Sitzung des Ortsbeirats, um die Bürger zur Solidarität aufzurufen. „Ich bitte Sie alle um Unterstützung. Wer helfen will, kann sich an die Stadtverwaltung wenden. Auch die eigenen Ressourcen und der Platz von Stadt oder Kreis sind endlich“, so Schmidt.

Zwar rückten angesichts dieses Themas andere Punkte in den Hintergrund, doch hatte auch Ortsvorsteher Karl Heinz Berg mehrere Mitteilungen zu machen. Auf Bürgerwunsch hin habe er eine Verkehrszählung sowohl im verkehrsberuhigten Mittelweg als auch in der Straße „Am Brunnenbuckel“ beim Ordnungsamt beantragt.

In den beiden Straßen liege die durchschnittliche, tatsächliche Geschwindigkeit deutlich über dem Erlaubten. Im Mittelweg seien Maßnahmen „unbedingt erforderlich“, so Berg. Auch im Brunnenbuckel lägen die Ergebnisse „im roten Bereich“.