60 Kinder und Jugendliche nutzten das Sommerangebot

Hofheim. Der Tennisclub Hofheim (TCH) feierte im Clubheim seinen Saisonabschluss. Noch bis Ende des Monats stehen die Plätze für Trainingszwecke zur Verfügung, dann steigt der TCH ins Hallentraining ein. Die Abschlussfeier nutzten die Verantwortlichen dazu, Bilanz zu ziehen und einige Ehrungen durchzuführen.

Groß war die Freude, dass rund 60 Kinder und Jugendliche das Angebot des TCH über die Sommermonate nutzten. Die Mannschaftspiele fanden in diesem Jahr wieder regulär statt. Mit drei Mannschaften war der TCH am Spielbetrieb auf Clubebene vertreten, eine davon als Spielgemeinschaft mit Bobstadt.

Die gemischte U15 wurde Vizemeister auf Bezirksebene, etwas weniger erfolgreich beendeten die beiden anderen Teams die Medenrunde. Als Fünfter die gemischte U18 und die Junioren U18 als Schlusslicht. In der vorletzten Woche der Sommerferien konnte das Sommercamp mit den Jugend-Clubmeisterschaften verbunden werden. Dabei haben auch zum ersten Mal die Kleinsten eine Olympiade bestritten. Sieger wurde Jonas Weber vor Enie Eppler und Lilia Borowski. Die aktiven Spieler hatten ihren Sieger in einer neuen Spielform ausgespielt –dem Ultimate Tennis Show-down. Die Konkurrenz der Junioren U18 gewann Nils Schade vor Tim Schneider und Nikolas Graf. Bei den Juniorinnen U18 lag Leni Vranjkovic an der Spitze des Teilnehmerfeldes vor Katharina Geyer und Lena Siebenhaar. Ben Deters landete auf dem ersten Platz bei den Junioren U15 vor Tom Schneider.

Spaß bereitete den Schülern und Jugendlichen das Zelten auf der Clubanlage, unter Flutlicht wurde bis spät in die Nacht Flutlichttennis gespielt. Beim Abschlussturnier der Aktiven reduzierte sich das Teilnehmerfeld nach etlichen kurzfristigen krankheitsbedingten Absagen auf sieben Aktive. Am erfolgreichsten agierte ausgerechnet der Jüngste: Der 15-jährige Nils Schade war nicht zu stoppen und sammelte im Doppelwettbewerb die meisten Punkte.

Als „Spieler des Jahres“ wurde am Abend Jürgen Hechler ausgezeichnet. „Ein toller Saisonabschluss“, freute sich Moritz Wetzel, Pressewart des TCH, über das Saisonfinale. fh