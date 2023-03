55-Jährigen angegriffen

Einhausen. Die Polizei sucht Zeugen für einen Angriff, der sich laut Mitteilung am späten Abend des 22. März auf einem Verbindungsweg zu einem Parkplatz in der Mathildenstraße zugetragen hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 55-Jähriger von zwei Unbekannten unter anderem mehrfach ins Gesicht geschlagen. Er erlitt schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Kommissariat 41 in Heppenheim hat ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Beamtinnen und Beamten suchen Personen, die sachdienliche Hinweise geben können. Unter Telefon 06252/7060 sind die Ermittelnden zu erreichen. pol

