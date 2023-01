Ganze Arbeit leistete am Samstag die Jugendfeuerwehr in Hofheim bei ihrer traditionellen Christbaumsammelaktion. Insgesamt befanden sich rund 55 Floriansjünger im Einsatz, um in Hofheim, Wehrzollhaus und Rosengarten die ausgedienten Weihnachtsbäume einzusammeln.

Den größten Teil an Helfern stellte die Jugendfeuerwehr mit 25 Personen, auf elf Mitwirkende brachte es die Kinderfeuerwehr.

...