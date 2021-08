54 Kinder am Start

Hofheim. Vier Einschulungszeremonien liefen in den zurückliegenden beiden Tagen in der Hofheimer Nibelungenschule ab. Den Auftakt machte am Montag die 13-köpfige fünfte Klasse, die Bernd Pollesche als Klassenlehrer die kommenden Jahre in der Hauptschule begleiten wird. Insgesamt 54 Schulanfänger, verteilt auf drei erste Klassen, starteten am Dienstagvormittag in ihren neuen Lebensabschnitt.

Wegen der Pandemie fand kein separater Gottesdienst statt. Doch Pfarrer Holger Mett von der evangelischen Kirchengemeinde beteiligte sich an der Einschulung auf dem Fritz-Wetzel-Platz mit einer kleinen Andacht und sprach den Segen aus. „Heute kommt die Kirche zu uns, Corona hat auch Vorteile“, begrüßte Schulleiterin Cornelia Schürer Pfarrer Mett.

Drachen auf T-Shirts

Auf die Besonderheiten der „Schule mit Herz“ machte Schulleiterin Cornelia Schürer die mit Schulranzen und Schultüten ausgestatteten Abc-Schützen aufmerksam. Das Herz konnten alle mit den Händen problemlos kreieren, den kleinen Drachen als Emblem gibt es in den nächsten Tagen auf den T-Shirts, die der Schulverein spendiert. Ein kleines Wortspiel hatten zu Beginn der Einschulung die beiden zweiten Klassen der Nibelungenschule für die Schulanfänger vorbereitet. „Wir wünschen uns, immer dann da zu sein, wenn es den Kindern nicht so gut geht“, gab die Schulleiterin den Eltern mit auf den Weg.

Ihre erste Aufgabe meisterten die Schulanfänger schon einmal mit Bravour, als sie die mit Namenskärtchen versehenen Luftballons als Willkommensgeschenk in den Himmel emporsteigen ließen. Lehrkraft Silvia Strohmayer zeigt sich für die 19-köpfige Klasse 1a verantwortlich. 16 Kinder zählt die Klasse 1b von Joleen Brenner. Die Lehrerin ist ebenso neu an der Nibelungenschule wie Lea Gebler, die die Klasse 1c mit 19 Kindern übernimmt. fh

