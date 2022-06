54 000 Euro für Renaturierung der Rohrlache bestimmt

Hofheim. Mit der Übergabe einer Leistungsvereinbarung von Gerdi Greßhoff an Ortsvorsteher Alexander Scholl ist das Kapitel Vogelverein Hofheim endgültig Geschichte. In dem DIN-A4-Werk sind die zurückliegenden 71 Jahre des Vereins auf zwei Seiten zusammengefasst, der Restwert des Vermögens auf 54 000 Euro taxiert. Dieser Betrag ist explizit für die Renaturierung der Rohrlache hinter dem Sportplatz zu verwenden. Sollte dieses Vorhaben nicht umgesetzt werden können, dann für eine andere Naturschutzmaßnahme.

„Es ist das erste Mal, dass es in Hofheim so etwas gibt“, bestätigte Gerdi Greßhoff diesen vom Vogelverein eingeschlagenen Weg. Gerdi Greßhoff, deren verstorbener Ehemann Johannes viele Jahre dem Vogelverein als erster Vorsitzender vorstand, wickelte in den vergangenen Monaten die Vereinsauflösung ab, der Verein ist mittlerweile aus dem Vereinsregister gelöscht.

Ortsvorsteher Alexander Scholl bestätigte im Beisein von Bürgermeister Gottfried Störmer, ein Auge darauf zu haben, dass der Restwert des Vermögens auch entsprechend der festgeschriebenen Verwendung eingesetzt wird.

„Ich mache das sehr gerne, finde es toll, dass das Vereinsvermögen in dem Bereich eingesetzt wird, den der Verein jahrzehntelang mitgestaltet hat“, erklärte Scholl bei der Übergabe des Dokumentes. fh