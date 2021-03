51 Neuinfektionen und zwei Todesfälle meldet das Landratsamt am Mittwochabend. Bei den Verstorbenen handelt sich um eine 59-jährige Person aus Gorxheimertal sowie eine 87-jährige Person aus Mörlenbach. Die neu infizierten Personen stammen aus Bensheim (3), Biblis (2), Birkenau, Bürstadt (5), Fürth, Gorxheimertal, Groß-Rohrheim, Heppenheim (7), Lampertheim (16), Lautertal, Mörlenbach (2), Neckarsteinach, Viernheim (9) und Wald-Michelbach. Die Inzidenz liegt bei 108.

Kreis Bergstraße. Je eine Meldung aus Lindenfels und Viernheim ist nach Angaben der Kreis-Pressestelle aus der Statistik gestrichen worden, weil die Patienten nicht im Kreisgebiet wohnen.

AdUnit urban-intext1

34 weitere Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7 wurde bekannt. Insgesamt sind nach Kreisangaben jetzt 589 Fälle registriert. Außerdem gab es bisher 60 Infektionen mit der südafrikanischen Variante B.1.351, drei mehr als gestern. Bei 56 Fällen sei die Mutation noch nicht genau bestimmt worden.

Aktuell betroffen sind das Lessing-Gymnasium in Lampertheim, die Nibelungenschule in Hofheim, eine Kindertagesstätte in Viernheim, eine Gemeinschaftseinrichtung in Viernheim und eine Einrichtung der Eingliederungshilfe Viernheim.

Dem Kreis sind zurzeit 687 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 35 Patienten behandelt. Darunter sind 27 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. cos/tm