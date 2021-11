5000 Euro Belohnung

Lampertheim. Nachdem in der Nacht zum 7. Oktober in ein Wohn-/Geschäftshaus im Wingertsgewann eingebrochen und Schmuck gestohlen wurde, stellt die Geschädigte eine Belohnung in Aussicht. Wer dazu beitragen kann, dass der gesamte Schmuck aufgefunden wird, erhält eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro. Zur Auffindung von Einzelteilen erhält der Hinweisgeber fünf Prozent vom jeweiligen Gegenstandswert. Nach Angaben der Polizei drangen Unbekannte in das Haus ein und entwendeten eine dunkelrote größere Schmuckschatulle mit wertvollem Schmuck sowie eine teure Herrenarmbanduhr. Der Großteil der Schmuckstücke ist fotografiert. Die Bilder können auf der Homepage des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rubrik „Fahndung – Sachen – gesuchte Gegenstände“ eingesehen werden (https://k.polizei.hessen.de/1579181687). Hinweise unter Tel. 06252 /7 06-0. off

