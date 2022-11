500 Besucher beim Weihnachtsmarkt

Hofheim. Auch wenn das Zusatzangebot eines weiteren Weihnachtsmarktes in Hofheim vor allem bei den Mitgliedern des Arbeitskreises Hofheimer Vereine nicht gerade zu Freudensprüngen führte, der erste gemeinsam vom Angelsportverein Rotfeder und der Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) ausgerichtete Weihnachtsmarkt zog zahlreiche Besucher an.

Schöne Weihnachtsdeko gab es an diesem Stand. © fh

Der Zuspruch war mit knapp 500 Besuchern überwältigend. Wie Lothar Bauer (BGH) vom Organisationsteam bestätigte, wurden diese bei ihrem Angebot vom mittlerweile nicht mehr existierenden Vogelverein inspiriert, der viele Jahre lang im angrenzenden Amselpfad einen ruhigen und idyllischen Weihnachtsmarkt veranstaltet hatte. Keinesfalls soll das Angebot der Petrijünger und der BGH in Konkurrenz zum Weihnachtsmarkt des Arbeitskreises Hofheimer Vereine gesehen werden, „es ist wirklich nur der ruhigen und vor allem beruhigenden Umgebung geschuldet“, so Bauer.

Viel zum Gelingen des Weihnachtsmarktes am Samstag trug einerseits das passende Ambiente der Petrijünger in der verlängerten Backhausstraße bei. „Auf den ersten Blick habt ihr alles richtig gemacht“, meinte ein Besucher zu Bauer beim Betreten des Weihnachtsmarktes. Ein Blickfang bereits am Eingang der wunderbar beleuchtete Oldtimer-Traktor.

Andererseits hatten die Organisatoren Glück mit der trockenen und kühlen Witterung, im Vorfeld zudem auf eine attraktive Zusammenstellung der Anbieter beziehungsweise Mitwirkenden geachtet. Denn neben dem kulinarischen Angebot, aus dem Kartoffelpuffer, Bratwürste, Waffeln sowie als Besonderheit der Jack-Daniels-Winterpunsch herausragten, beeindruckte das Angebot der Aussteller. Die Regentropfenwerkstatt der evangelischen Kirchengemeinde nutzte die Möglichkeit, die Vielzahl ihrer liebevoll hergerichteten Holzarbeiten zu präsentieren. Verschiedene Accessoires und Taschen hielt Daniela Flick bereit. Ihre farbenprächtige Puppen präsentierte Daniela Kinzig. Licht ins Dunkel brachten die Kerzen von Corina Tollrian. Schöne Weihnachtsdekoration bot Beate Bauer-Wagner an. Vom im Bahnhofsgebäude befindlichen „Café Originel“ war Brigitte Karrasch mit dabei, die Plätzchen, Selbstgebackenes und Marmelade mitgebracht hatte. Das schmackhafte kulinarische Angebot wurde durch Honig von Matthias Keim abgerundet.

Nikolaus erfreut die Kinder

Mit dabei waren auch die Hundeschule von Melanie Falk und die Firmen Steiner und Riedbike, die ihr Mietangebot an E-Bikes offerierten. „Uns war wichtig, dass wir mit unseren Preisen sehr günstig geblieben sind“, freut sich Lothar Bauer bereits auf die Neuauflage im nächsten Jahr, dann möglichst mit Pfandtassen, die das Logo der Veranstalter zieren. Dazu hatte es dieses Mal nicht mehr gereicht. Mit Einbruch der Dämmerung schaute der Nikolaus in der Backhausstraße vorbei, worüber sich besonders die kleinen Gäste unter den Besuchern freuten. fh