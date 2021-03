Kreis Bergstraße. Der Kreis Bergstraße hat am Dienstagabend 49 neue Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die meisten Fälle kreisweit wurden mit zwölf in Viernheim registriert. In Lampertheim sind sechs Menschen betroffen, in Bürstadt zwei und in Biblis einer.

Von den 7.623 insgesamt seit Beginn der Pandemie Infizierten sind laut der Mitteilung 6.865 bereits wieder genesen. Es wurden 281 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gezählt. Die Inzidenz im Kreis beträgt 64,6.

287 Mneschen haben sich mit der britischen Mutation angesteckt, 19 mit der südafrikanischen.