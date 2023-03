44 Sportabzeichen – mehr als erhofft

Lampertheim. Im vergangenen Jahr musste die SG Neptun das Schwimmtraining wegen fehlender Wasserzeiten über zwei Monate in Athletiktraining umstrukturieren. Diese Zeit wurde genutzt, um die körperlichen Grundlagen der Kinder und Jugendlichen zu optimieren. Warum also nicht versuchen, das Sportabzeichen abzulegen? Somit war schnell ein zusätzlich motivierendes Ziel gefunden. Da die SG Neptun Lampertheim 2022 ihr 40-jähriges Jubiläum feierte, setzte man es sich zum Ziel, 40 Sportabzeichen abzulegen. An dieser Aufgabe beteiligten sich die Aufbaugruppe, die dritte, zweite und erste Mannschaft sowie einzelne Masters und Trainer sowie Trainerinnen erfolgreich.

So wurden die sportlichen Leistungen des vergangenen Jahres in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination nun honoriert und in Form des Sportabzeichens an die Schwimmer und Schwimmerinnen verliehen.

Bronze, Silber und Gold

Das Sportabzeichen in Bronze erhielten Theo Vater (Jg. 2015), Julia Hörer (Jg. 2014), Anne Telser (Jg. 2013) sowie Kevin Pasuparambilge (Jg. 2010), in Silber erhielten es Marc Wruck (Jg. 2015), Lena Höhnen, Llum Navarra Joosten, Jasmin Missal (Jg. 2014), Tim und Anika Müller (Jg. 2012), Arzu Hildebrand, Magdalena Stuchly, Tom Wegerle (Jg. 2011), Ksawier Kocol, Finlay Missal (Jg. 2010), Fynn Kaibel, Mika Grön (Jg. 2009), Aleyna Durna (Jg. 2007), Philipp Scholz (Jg. 2005), Charlize Bololoi, Leyla Durna (Jg. 2004) und Kira-Patricia Scholz (Jg. 2002).

Zuletzt wurde auch das goldene Sportabzeichen an Helena Platz (Jg. 2014), Leonard Wruck (Jg. 2012), Paula Hüskens, Meike Langer, Lia Lorenz, Nicolas Gruber (Jg. 2010), Nicolas Greulich (Jg. 2009), Neo Colditz, Annika Dingeldein (Jg. 2008), Jayden Bololoi, Mika Sabo (Jg. 2007), Henrike Stöckinger (Jg. 2006), Hannah und Maria Mörstedt (Jg. 2004), Annika Staatsmann (Jg. 2003), Tanja Mörstedt (Jg. 2002), Michael Thürauf (Jg. 1987), Chantal Joosten (Jg. 1976), Christel Mörstedt (Jg. 1974), Svenja Sabo (Jg. 1971), Claudia Uebach (Jg. 1969) und Uschi Bischer (Jg. 1963) überreicht. Somit konnte die selbstgesteckte Aufgabe mit 44 absolvierten Sportabzeichen erfolgreich abgeschlossen werden, und die Wiederholung in diesem Jahr ist bereits geplant. red