42 Schüler widmen sich der Wissenschaft

Lampertheim. Neben vielen Schwerpunkten wie der Musik, der Begabtenförderung, den Sprachen und dem Sport ist das Lessing-Gymnasium in Lampertheim besonders stolz auf seinen Schwerpunkt der „Mathematik und Naturwissenschaften“. Seit November 2007 ist die Schule eine vom Verein MINT-EC offiziell anerkannte MINT-Schule. Die Abkürzung steht für „Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik“. Im Rahmen des MINT-Schwerpunktes, bietet das Lessing-Gymnasium seinen Schülern die Teilnahme an zahlreichen Studienprogrammen, wie dem MINT-Lehrer-Nachwuchs-Programm (MILENA), an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So kommt es auch, dass das Lessing-Gymnasium seine Schüler aus den Physik-Orientierungs- und Leistungskursen der Oberstufe alle drei Jahre einen Besuch des „Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire“ (CERN) in Genf (Schweiz) ermöglicht. Nach einer einjährigen Pause aufgrund der Corona-Pandemie hat diese dreitägige Studienfahrt nun wieder stattfinden können. Insgesamt 42 Schüler haben in der Schweiz einen Einblick in die Arbeit und Wissenschaft rund um den größten Teilchenbeschleuniger der Welt und die dort durchgeführten Projekte erhalten. Vor Ort sind ihnen wichtige Bereiche wie das Datenspeichersystem des Large Hadron Colliders (LHC) und des World Wide Webs, dessen Ursprung im CERN zu finden ist, sowie die „Antimatter Factory“ (zu deutsch: Fabrik für Antimaterie) vorgestellt worden.

Als Europaschule ist es dem Lessing-Gymnasium wichtig, seinen Schülern das Leben in Europa und dessen Politik näherzubringen, was den Physikkursen nicht nur durch die Vielfalt der in Genf gesprochenen Sprachen und Erfahrungsberichte der Schweizer Wissenschaftler ermöglicht wurde – auch hat ihnen das Europaschul-Projekt die Gelegenheit einer persönlichen Führung durch die UN bieten können. Im zweiten Hauptsitz der Vereinten Nationen in Genf konnte den Schülern ein Einblick in die Geschichte und verschiedene Besprechungsräume der UN gewährt werden.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Jugend forscht Mannheimer Nachwuchsforscher holen sieben erste Preise Mehr erfahren

„Insgesamt sind diese drei Tage sehr lehrreich gewesen, und das nicht nur, was die Physik angeht. Auch auf der persönlichen Ebene konnte ich viel lernen. Der Umgang mit anderen Sprachen ist in der Praxis dann doch immer eine größere Herausforderung als im Französisch- oder Englischunterricht“, sagte ein Schüler des Gymnasiums. red