Ein bisher unbekannter Autofahrer hat einen parkenden Wagen in Lampertheim stark beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurde das Auto am vergangenen Freitag gegen 14.30 Uhr in der Arndtstraße beschädigt.

„Der Verursacher entfernte sich dann von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen“, heißt es in der Mitteilung der Beamten. Ihren weiteren Angaben

...