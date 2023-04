400 mal Zander

Hüttenfeld. Nach der langen Pandemiepause konnte der Angelsportverein Lorsch-Einhausen endlich wieder zu seinem traditionellen Zanderessen am Karfreitag einladen. Der See des ASV liegt auf Hüttenfelder Gemarkung und hat daher auch viele Hüttenfelder Mitglieder. Zubereitet wurden die Filetstücke mit einer selbst gemachten Marinade und einer natürlich ebenfalls hausgemachten Panade.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Zubereitung waren die Vereinsmitglieder Alexander Baumann und Christian Grafl verantwortlich. Der erste Vorsitzende des Vereins, Jürgen Arnold, war mit seinem Team bestens gerüstet. Dennoch konnten sie den Andrang der Besucher kaum Herr werden. Die Plätze auf der Vereinsheim-Terrasse waren begrenzt und so nahmen viele Besucher ihren bestellten Fisch mit nach Hause, wo er wohl ebenso köstlich schmeckte. Über 400 Zander-Portionen wurden in diesem Jahr in Hüttenfeld ausgegeben. ron