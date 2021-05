40 Prozent nehmen Piks

Lampertheim/Kreis Bergstraße. Sieben neue Infektionsfälle hat der Kreis Bergstraße am Donnerstag für die Stadt Lampertheim gemeldet. Damit steigt die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 1577. Es gibt laut der Kreis-Statistik noch 61 aktuelle Fälle. Die Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 41,8.

Am Dienstag in Bensheim, am Mittwoch in Lampertheim und am Donnerstag in Heppenheim: Dreimal hat der Kreis Bergstraße ein Impfangebot für Geflüchtete unterbreitet, die in Unterkünften und damit auf engem Raum miteinander leben. Rund 500 Personen hatte der Kreis mithilfe von Integrationsbeauftragten, Sozialarbeitern und Ehrenamtlichen Helfern angeschrieben und über das Angebot informiert. Wie viele das Angebot am Ende wahrgenommen haben, kann der Bergsträßer Kreisbeigeordnete Karsten Krug derzeit noch nicht genau beziffern. Er geht aber davon aus, dass über 40 Prozent der Geflüchteten das Angebot angenommen haben. Genaue Zahlen will er nachliefern.

Aus anderen hessischen Landkreisen werde von einem Zuspruch von 30 bis 40 Prozent berichtet. Im Vorfeld zu den drei Impftagen habe es bei Geflüchteten vielfältige Vorbehalte gegeben. Diese seien zum Teil religiös motiviert gewesen. Zuweilen gebe es kein Vertrauen oder eine Sprachbarriere, die dem Piks im Wege stand. Weitere gesonderte Impfaktionen für Geflüchtete werde es nicht geben. Dazu fehle es aktuell schlicht an Impfstoff, betonte Landrat Christian Engelhardt. bjz