33 Neuinfektionen am Mittwoch im Kreis Bergstraße

Kreis Bergstraße. 33 Neuinfektionen meldet das Landratsamt am Mittwochabend - davon sieben in Lampertheim, sechs in Heppenheim und fünf in Bensheim. In Wald-Michelbach gibt es vier Fälle, in Bürstadt und Hirschhorn drei, in Lautertal, Lindenfels, Lorsch und Viernheim je eine Neuinfektion.

Die Inzidenz beträgt 27,7. Sechs Personen mit bestätigter Infektion liegt in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße, ein weitere Patient mit Verdacht auf eine Infektion. Vier Personen mit Corona-Infektion werden stationär außerhalb vom Kreis betreut.