33-jähriger Radfahrer stürzt auf Feldweg

Hofheim. Bei einem Sturz hat sich ein Fahrradfahrer außerhalb von Hofheim am frühen Samstagabend verletzt. Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, der 33 Jahre alte Bibliser sei auf einem Feldweg in Richtung Nordheim unterwegs gewesen, als er gegen 17.40 Uhr einem Auto ausweichen wollte und in ein Gebüsch fuhr, wo er zu Fall gekommen sei. Daraufhin rief die Polizei Zeugen dazu auf, sich bei der Dienststelle zu melden, um Angaben zu dem geflüchteten Unfallverursacher zu machen. Nach Rücksprache mit den Beamten stellte sich die Situation später jedoch ganz anders da: Der Radfahrer sei ohne Beteiligung gestürzt – einfach nur, weil er erschrocken sei. Das sagte die Polizei am Sonntag auf Anfrage der Redaktion.

Vor Ort im verlängerten Wattenheimer Weg waren am Samstagabend Rettungswagen, Notarzt, Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Auch der Rettungshubschrauber wurde hinzu gerufen. Der 33-jährige Bibliser ist ins Krankenhaus gebracht worden, wo sich die Verletzung glücklicherweise als leicht herausgestellt habe, hieß es von Seiten der Polizei. Der Gestürzte habe die Klinik schon am Sonntag wieder verlassen wollen. cos