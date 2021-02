Kreis Bergstraße. Im Kreis Bergstraße wurden laut Mitteilung des Landratsamts am Samstag und Sonntag zusammen 31 Corona-Neuinfektionen registriert. Demnach gibt es in Lampertheim sieben Betroffene, in Viernheim zwei und in Biblis einen. 38 Menschen aus dem Kreis Bergstraße befinden sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Die Inzidenz hat die 50er-Marke der vergangenen Tage wieder deutlich überschritten - sie lag am Sonntagabend bei 75,61.