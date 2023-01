31-jähriger Radler stirbt: Warten auf das Gutachten

Lampertheim. Auch einen Tag nach dem Tod eines 31 Jahre alten Radfahrers sind noch verschiedene Fragen offen. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, sind nach wie vor weder die Todesursache noch der Unfallhergang geklärt. Hinweise von Zeugen habe es noch nicht gegeben. Mitte der Woche hatten Passanten den Mann nach dessen Sturz nahe der Alicestraße entdeckt. Kurz darauf sei er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in der Umgebung gebracht worden, wo er kurze Zeit später starb.

Keine Obduktion

Wie es von der Polizei am Donnerstag hieß, sieht die Staatsanwaltschaft zurzeit von einer Obduktion ab, da aktuell keine Hinweise für ein Fremdverschulden vorliegen. Aktuell stützen sich die Ermittlungen auf zwei Verfahren, wie es weiterhin heißt. So wurde ein Gutachter bestellt, der den genauen Unfallhergang rekonstruieren soll. Bis das Ergebnis vorliege, könnte es bis zu 14 Tagen dauern. „Auch wurde eine Blutentnahme veranlasst, um herauszufinden, ob der Mann womöglich Substanzen im Blut hatte, die zum Unfall führten“, fügte der Polizeisprecher hinzu. Dabei könnte es sich etwa um Alkohol, Drogen, aber auch Medikamente handeln.

Mit Blick auf die Todesursache sei unklar, ob der Radler an Verletzungen oder womöglich aufgrund anderer medizinischer Umstände starb. Der 31 Jahre alte Lampertheimer habe keinen Helm getragen, sei nach dem Sturz zunächst aber noch ansprechbar gewesen, hieß es. wol/pol