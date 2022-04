30 Turnerinnen des TVL bei Wettkämpfen am Start

Lampertheim. Nach über zweijähriger Abstinenz fanden die ersten Turnwettkämpfe des Turngaus Bergstraße wieder statt. Ausrichter war der heimische TV Lampertheim, der zahlreiche Turnerinnen zu einem Einzel-Qualifikationswettkampf sowie zu einem Rahmenwettkampf begrüßen durfte. Allein der TVL war mit 30 Turnerinnen am Start, insgesamt fanden sich an diesem Tag über 100 Turnerinnen in der Jahnhalle am Sportfeld in Lampertheim ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits morgens um 9.30 Uhr starteten die Gau-Einzelmeisterschaften zur Qualifikation für die hessischen Meisterschaften. An Stufenbarren, Schwebebalken, Sprung und am Boden konnten die Turnerinnen ihr Können unter Beweis stellen. Nach vier Stunden standen dann die Ergebnisse dieses Wettbewerbes fest: In der Leistungsklasse LK II, Jahrgang 2006-2008, gingen die Plätze eins und zwei an Turnerinnen vom TSV Auerbach und SG Wald-Michelbach. Der TVL belegte mit Leonie Langner und Sydney Wennemede die Plätze drei und vier.

In der LK II, Jahrgang 2005-2006, belegte Alexia Poubouridis vom TVL den ersten Rang. In der LK III, Jahrgang 2008-2010, konnten sich Turnerinnen von der SG Wald-Michelbach und der DJK SSG Bensheim qualifizieren. In der Leistungsklasse IV, Jahrgang 2010-2013, belegten Elena Schmieder vom TSV Auerbach und Maylin Sweeney vom TV Lampertheim die Plätze eins und zwei und schafften somit die Qualifikation zu den hessischen Meisterschaften in diesem Jahr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die weiteren Turnerinnen des TVL belegten die Plätze drei (Nuri Colditz), sechs (Anna Schmitt) und acht (Ella Bastert). In der Pflichtstufe fünf (Jahrgang 2010 und jünger), konnten sich Turnerinnen des TV Fürth und des TSV Auerbach qualifizieren. In der P5/P6 des Jahrganges 2008-2011 schafften Antonia Krumbein vom TSV Auerbach sowie Kalotta Köcher vom TVL die Qualifikation. Mareike Bohne und Noemi di Maio aus Lampertheim belegten hier die Plätze sechs und sieben. In der Wertung P6/P7 der Jahrgänge 2007-2009 konnte sich wiederum eine Turnerin der SG Wald-Michelbach durchsetzen und qualifizieren. Annina Geier vom TVL belegte hier Rang fünf. Die Qualifikation in P7-P9 (Jahrgang 2004 und jünger) schaffte Gina Ernst vom TV Lampertheim.

Für die Kleinen das erste Mal

In fließendem Übergang begannen dann ab 13.30 Uhr die Gau-Einzel-Rahmenwettkämpfe für die kleinen Turnerinnen aus Lampertheim, Bensheim, Bürstadt, Wald-Michelbach und Auerbach. Für viele der kleinen Teilnehmerinnen war es das erste Mal, das sie an einem Wettkampf teilnahmen. Hier belegte im Wahlwettkampf P3-P6, Jahrgang 2010 und jünger, Lara Bauer aus Bensheim den ersten Rang. Die Turnerinnen des TV belegten die Plätze zwei (Karina Gröbke), sechs (Greta Reitz), neun (Paula Raasch), zehn (Amelie Beth) und elf (Amelie Schuster).

Im Wahlwettkampf P2/P3, Jahrgang 2013 und jünger, erzielte Emma Ungefug vom TVL den ersten Platz, Lina Karin Hoock den fünften und Cristina Gonzalez den 6. Platz. Unsere weiteren Turnerinnen Emmi Hensel, Melina Rieker, Clara Magdalena Kunze, Marta Krezel, Amelie Streiner, Melia Kruschenski, und Pia Sophie Kusch belegten die Plätze zwölf bis 18.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zahlreiche freiwillige Helfer der Turnabteilung sorgten darüber hinaus den ganzen Tag für das leibliche Wohl der vielen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Turnerinnen. Der TV Lampertheim bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern sowie den beiden Abteilungsleiterinnen Vanessa Ihrig und Jacqueline Fouquet für die hervorragende Organisation und den reibungslosen Ablauf. red