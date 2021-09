30 Jahre zum Wohle der Kinder

Hüttenfeld. Im Jahr 1991 trat Christine Greiner ihren Dienst als Erzieherin in der Kindertagesstätte der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld an. Grund für eine kleine Feier in der Kita zusammen mit den Kollegen und natürlich mit den Kindern. Da Pfarrer Thomas Höppner-Kopf auf einer Tagung weilte, überbrachte Kirchenvorsteher Ulrich Thomas einen Blumenstrauß und die Glückwünsche des Kirchenvorstandes zum 30-jährigen Dienstjubiläum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bevor Christine Greiner nach Hüttenfeld kam, absolvierte sie ihr Anerkennungsjahr in Heddesheim, wo allerdings bei 194 Kindern der persönliche Bezug nicht mehr gegeben war. So fand sie ihre berufliche Heimat in Hüttenfeld, wo mit drei Gruppen die Schar der Kinder überschaubarer war.

Pädagogik der offenen Arbeit

Nur vier Jahre später übernahm sie dann sogar die Leitung der Kita von Berta Lang und formte die Einrichtung um mit einer Pädagogik der offenen Arbeit. Das heißt, die Kinder waren nicht mehr in festen Gruppen in jeweilige Zimmer eingeteilt, sondern konnten sich frei zwischen den Funktionsräumen bewegen. Obwohl auch jetzt jedes Kind eine Erzieherin als Mentorin hat, haben alle Pädagoginnen die Kinder im Blick, können Entwicklungsschritte, aber auch Probleme so besser analysieren und in den Teamsitzungen gemeinsam besprechen.

Als Christine Greiner in Hüttenfeld ihren Dienst antrat, bestand das Personal aus neun Personen. Inzwischen sind es 17 Mitarbeitende, die um das Wohl der inzwischen 90 Kinder bemüht sind. Herausforderungen stellten die große Renovierung des Kindergartens im Jahr 2005 dar, als man komplett aus den Räumen für mehrere Wochen ausziehen musste und im Wald und in den Räumen des Gemeindezentrums die Zeit zubringen musste. Bei dem jetzt anstehenden Umbau des Kindergartens hofft man, dass der Hauptteil der Arbeiten in den Ferien absolviert werden kann. Eine weitere Herausforderung war natürlich die Pandemie mit all ihren Auflagen und Beschränkungen, die Kinder, aber auch die Erzieherinnen stark belasteten. Über all die Jahre, so Greiner, war es immer spannend, wie sich nicht nur die Kinder, sondern auch die Einrichtung und das Personal entsprechend den Bedingungen und den Voraussetzungen veränderten und weiterentwickelt haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Über allem stand auf jedem Fall immer das Wohl der Kinder“, zog Christine Greiner ihr Resümee, die noch einige Jahre bis zum Ruhestand hat und der Hüttenfelder Kita so noch lange erhalten bleiben wird. ron