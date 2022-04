280 Portionen Fisch gebraten

Lampertheim. „Wir sind zu Hause am Renovieren. Da bleibt keine Zeit zum Kochen“, sagt Christina Müller und lacht. Zum Glück habe sie die Ankündigung für das Zanderessen beim FC Olympia 09 Lampertheim gelesen. Für die Verköstigungsmannschaft des Fußballclubs ist der Karfreitag kein Feiertag. Das Team hat alle Hände voll zu tun – beim Herausbacken der Zanderfiletstücke, dem Verpacken und der Ausgabe des Fischs. Außerdem gibt es Kartoffel- und Rohkostsalat.

Karin Schäfer unterstützt die Männer bei der Küchenarbeit. Vereinsvorsitzender Reinhard Wistuba hat die Funktion des Kassierers übernommen. Er und die anderen Vereinsmitglieder sehen ihre Arbeit in der mobilen Küche sportlich. „Wenn für uns nichts vom Fisch übrig bleibt, dann essen wir eben nur Spätzle“, erklärt Wistuba schmunzelnd. Die Mitglieder freuen sich, dass die Aktion guten Anklang findet. Wistuba zählt 280 Fischportionen, die über die Theke gehen. Schon die Vorbereitungen seien ein großer logistischer Aufwand gewesen, schildert er.

Eingespieltes Küchenteam

Bald schon hat sich am Karfreitag vor der Verkaufstheke eine Menschenschlange gebildet. Aber die Küchenhelfer sind ein eingespieltes Team. Ruckzuck halten die Besucherinnen und Besucher ihre Fischmahlzeit in den Händen. Küchenchef Christian Schult ist seit 7 Uhr beschäftigt, den Zander zu würzen, zu panieren und den Fisch in der großen Pfanne zu frittieren.

Wer noch süße Köstlichkeiten mit nach Hause nehmen will, geht einen Stand weiter und kauft sich Kuchen oder Torte als Nachtisch. Vereinsmitglied Thomas Düpre hat saftige Käsekuchen gebacken. „Bei den anderen Kuchen waren die Frauen die Bäckerinnen“, erklärte der Vereinsvorsitzende und ist stolz auf die Mannschaftsleistung des FC. roi